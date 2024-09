Brasileiro garante vitória do Oleksandria, líder do Ucraniano

Geovani Júnior celebra bom momento e clube segue com 100% de aproveitamento na competição

Natural de Marabá, no Pará, o atacante brasileiro Geovani Júnior marcou o segundo gol do Oleksandria na vitória por 2 a 1 sobre o Kolos Kovalivka, pelo Campeonato Ucraniano. Dessa maneira, o resultado positivo manteve a equipe na liderança da competição, com quatro vitórias nas quatro primeiras rodadas e a campanha de 100% de aproveitamento.

Assim, Geovani celebrou o seu primeiro gol na temporada com a camisa do Oleksandria.

“Estou muito feliz pelo meu primeiro gol na temporada. Só tenho que agradecer pela oportunidade de marcar hoje e ajudar a minha equipe a conquistar os três pontos e seguir na liderança da competição. Agora é seguir trabalhando forte para poder seguir ajudando o time a conquistar os objetivos”, disse o brasileiro.