Botafogo inicia conversas para contratar Alex Telles

Alvinegro tem interesse em fechar com o lateral-esquerdo, que está livre no mercado após sair do Al-Nassr, da Arábia Saudita

O Botafogo segue tentando reforçar o time para a reta final da temporada. O Alvinegro tem interesse na contratação do lateral-esquerdo Alex Telles, que ficou livre no mercado após rescindir contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. A informação é do “O Globo”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como está sem contrato, Alex Telles poderia ser contratado por qualquer clube brasileiro mesmo após o fechamento da janela de transferências, às 23h59 desta segunda-feira (2/9).