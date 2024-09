Botafogo acerta a contratação de Alex Telles

Lateral-esquerdo vai assinar contrato com o Alvinegro até dezembro de 2026 e estava livre no mercado desde que rescindiu com o Al-Nassr Crédito: Jogada 10

O Botafogo acertou a contratação do lateral-esquerdo Alex Telles. O jogador vai assinar contrato até dezembro de 2026 e estava livre no mercado desde que rescindiu com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. A informação é do jornalista Fabrizio Romano. Alex Telles tem 31 anos e estava na Seleção Brasileira que disputou a última Copa do Mundo. O jogador tem 12 partidas oficiais com a Amarelinha.