Augusto Melo critica oposição por pedido de impeachment no Corinthians: ‘Absurdo’

Em meio ao pedido da oposição de impeachment, algo que foi anexado pelo Conselho Deliberativo, Augusto Melo, presidente do Corinthians, considerou um absurdo tais medidas. Assim, o mandatário também chamou de “campanha de assinaturas” para chegar ao número necessário para a sua destituição do cargo.

Vale lembrar que o dirigente tomou posse no início deste ano e tem mandato até 31 de dezembro de 2026. No entanto, o polêmico caso do contrato de patrocínio com a VaideBet, rendeu muitas críticas à sua gestão, assim como o desempenho da equipe na temporada – atualmente na zona de rebaixamento.