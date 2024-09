Associação de árbitros repudia fala de auxiliar do Corinthians: ‘Prejudica o futebol’

Abrafut considera lamentável a declaração de Emiliano Díaz após a vitória do Corinthians sobre o Flamengo, na Neo Química

A Abrafut (Associação de Árbitros de Futebol do Brasil), que representa a maioria dos juízes da primeira divisão, emitiu uma nota oficial e repudiou as declarações de Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians. Assim, após a vitória sobre o Flamengo, o profissional criticou a condução de Ramon Abatti Abel e foi expulso.

Dessa forma, em entrevista coletiva, o filho do técnico Ramón Díaz disse para “tomarem cuidado com o Corinthians” e fez um discurso inflamado, o que foi lamentado pela entidade.