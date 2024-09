Alan Kardec, do Atlético, faz postagem no Instagram e jogadores reagem

Jogador saiu do banco aos 42 minutos do segundo tempo e contribuiu com os dois últimos gols do Atlético na vitória de virada sobre o Grêmio

O atacante Alan Kardec, do Atlético, fez uma postagem em seu Instagram oficial após desempenhar um papel crucial na vitória do Atlético sobre o Grêmio, por 3 a 2, ocorrida no último domingo, na Arena, no Rio Grande do Sul.

Na postagem, Kardec expressou sua gratidão: “O apoio incondicional da família e o abraço dos colegas logo após o apito final de ontem me fazem acreditar ainda mais que trabalhar com humildade e seriedade vale muito a pena. Obrigado, meu Deus.”

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Kardec entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo, substituindo Gustavo Scarpa. Ele sofreu o segundo pênalti do Atlético e deu o passe para o chute que resultou no rebote para o terceiro gol do time.