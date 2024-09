Al-Ittihad encaminha a contratação do atacante Galeno, do Porto

O Al-Ittihad encaminhou a contratação do atacante Galeno, que atualmente defende as cores do Porto. Segundo a imprensa portuguesa, o brasileiro, que chegou a ser convocado pela Seleção no começo deste ano, realizará exames médicos antes de assinar contrato de cinco anos.

De acordo com o o jornal “A Bola”, os sauditas pagarão 50 milhões de euros (R$ 312 milhões) para contratar o brasileiro. Os Dragões até tentaram segurar o atleta e recusaram uma proposta de 40 milhões de euros, no entanto com o aumento do valor, ficou inevitável a saída.