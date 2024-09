‘Estou feliz e realizando um sonho’, diz Estêvão em apresentação na Seleção

Atacante do Palmeiras, Estêvão foi o primeiro jogador a se apresentar no hotel da Seleção para os jogos dessa Data-Fifa

Autor de um dos gols da vitória do Palmeiras por 2 a 0 contra o Athletico, Estêvão já está com a Seleção Brasileira em Curitiba, para o primeiro jogo desta Data-Fifa em setembro. Na sexta-feira (6), a Canarinho recebe o Equador no Couto Pereira, às 22h (de Brasília).

O atacante palmeirense foi o primeiro jogador a se apresentar, ainda na noite de domingo. Dessa forma, ao falar sobre a sua primeira vez na Seleção, Estêvão celebrou este momento e revelou um pouco de nervosismo.