Zubeldía, do São Paulo, critica arbitragem: ‘Não protesto mais, estou marcado’

Técnico afirma que 'há um autoritarismo' na arbitragem brasileira e discorda do amarelo de Rafinha, no primeiro tempo Crédito: Jogada 10

Após a derrota do São Paulo por 2 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão, o técnico Luis Zubeldía fez um desabafo contra a arbitragem. Assim, o comandante criticou o amarelo de Rafinha e concordou com o lateral sobre a orientação de somente os capitães falarem com o árbitro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu não protesto mais. Não vou. Estou marcado. Já disse. Lamentavelmente não posso ajudar meus jogadores nesse sentido. Concordo 100% com o Rafinha. Ele protesta, por mais que seja o capitão, e depois me custa uma mudança (Ferraresi entrou no lugar dele). Não é só o amarelo. Se deixo mais meio tempo, o expulsam. Não é só o equívoco do árbitro, que está claro que é um equívoco. Ele te condiciona com um amarelo para o capitão. Se o Rafinha não pode falar, quem pode falar? Ninguém pode falar. Há um autoritarismo dos árbitros “, disse.

“Viram os que fizeram os do Internacional, que trocaram a faixa de capitão para falar com o árbitro? Eu não vi isso em nenhuma parte do mundo e entendo por que fizeram isso. Porque cada capitão era advertido. Aqui não respeitam nome, trajetória, contexto… Não respeitam nada. Que não respeitem a mim, que sou estrangeiro, treinador, tudo bem. Mas que não respeitam o Lucas, o Rafinha, os capitães das outras equipes… Isso deveria ser revisto. Devem ter mais humildade”, completou. Reclamação de Rafinha No fim do primeiro tempo, Rafinha também criticou a condução da partida pelo árbitro Paulo Cásar Zanovelli da Silva. De acordo com o jogador, a informação de apenas o capitão falar com o árbitro não foi esclarecida, já que recebeu cartão por isso. “Quanto à arbitragem, é complicado! A gente recebe uma informação que só o capitão pode falar com o árbitro. Ai, a gente fala com ele e recebe amarelo. Jogo passado, na Copa do Brasil, recebemos essa informação dentro do vestiário“, opinou o lateral do São Paulo.