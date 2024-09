Vasco negocia a contratação do meia suíço Maxime Dominguez

Cruz-Maltino corre contra o tempo para acertar com o jogador por quatro temporadas, no valor de 2 milhões de euros

O Vasco procura agir rápido para finaliza a janela de transferências com mais alguns reforços. Com isso, o clube carioca tem um acordo para a contratação do meia suíço Maxime Dominguez, de 28 anos, que defende as cores do Gil Vicente, de Portugal. A informação é do portal “ge”.

Neste momento, o intuito é a compra dos direitos do jogador por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões), assim como a assinatura do contrato por quatro temporadas. Por outro lado, o Cruz-Maltino tem até apenas esta segunda-feira (2) para concluir a transação.