Vasco bate Vitória e segue de olho na parte de cima da tabela do Brasileirão

Time melhora após alterações no intervalo e João Victor garante triunfo no Barradão, em Salvador

O Vasco confirmou o bom momento na temporada e garantiu os três pontos nesta 25ª rodada do Brasileirão. Neste domingo (1), o Cruzmaltino bateu o Vitória por 1 a 0, no Barradão, em Salvador, com gol marcado por João Victor, o primeiro com a camisa do clube de São Januário. Após um primeiro tempo ruim da equipe carioca, onde o time foi salvo por mais uma grande atuação do goleiro Léo Jardim, o técnico Rafael Paiva fez alterações no intervalo e o grupo subiu de rendimento. Assim, Payet, que saiu do banco de reservas, cobrou escanteio na medida para o gol de cabeça do zagueiro, aos 27 da segunda etapa.

Dessa maneira, o Vasco chegou à terceira vitória consecutiva na temporada, a segunda no Brasileirão, e manteve a 8ª posição na tabela, agora com 34 pontos. Ao mesmo tempo, foi o oitavo jogo seguido de invencibilidade do time comandado pelo técnico Rafael Paiva. Para melhorar o cenário, o Cruzmaltino viu seus concorrentes diretos tropeçarem na rodada e se aproximou da parte de cima da tabela. No momento, a diferença para o São Paulo, sexto colocado, é de sete pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por outro lado, o Vitória levou um duro golpe na luta contra o rebaixamento. O time fez um bom primeiro tempo, mas caiu de rendimento na segunda etapa e foi superado pelos cariocas. Além disso, o time chegou ao quarto jogo seguido sem vencer no Brasileirão e segue com 22 pontos, na 18ª posição. Dessa forma, a diferença para o Fluminense, primeiro fora do Z4, é de cinco pontos.