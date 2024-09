Shows e mosaico surpresa: Corinthians comemora 114 anos com festa na Neo Química

A expectativa é de um dia histórico e de casa cheia na Neo Química Arena para o duelo contra o Flamengo, pela 25ª rodada do Brasileirão. Isso porque o Corinthians está preparando uma série de celebrações para comemorar seu 114º aniversário – neste domingo, dia 1 de setembro. O Alvinegro pede, inclusive, para que o torcedor chegue cedo ao estádio para participar das ações já nos arredores.

A festa ocorre em parceria com a patrocinadora máster do Corinthians (Esportes da Sorte), que promoveu algumas atrações externas e internas do estádio. No setor oeste, por exemplo, haverá o espaço do quadro “Mano a Mano”: um bate-papo comandado por Cássio Brandão e Fernando Wanner, historiador do clube, e participações de ex-jogadores do Alvinegro.

Fundado no dia 1 de setembro de 1910, o Corinthians celebra seu 114º ano de existência neste domingo. A equipe vai a campo para encarar o Flamengo, no clássico das maiores torcidas do país, em partida às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.