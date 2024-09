Série D: Retrô, Itabaiana e Maringá jogarão a Série C em 2025

Estão definidos todos os quatro times da Série D do Brasileirão que sobem para a Série C em 2025. Neste sábado (31/8), o Anápolis se garantiu ao vencer os cearenses do Iguatu nos pênaltis. Neste domingo, festa para as torcidas do Retrô-PE, Itabaiana-SE e Maringá-PR. Os pernambucanos do Retrô consquistaram a vaga eliminando o Brasiliense, fora de casa, nos pênaltis. Já o Itabaiana sustentou empate fora de casa com o Treze (0 a o) e o Maringá suou para arrancar o empate com a Inter de Limeira, no Paraná.

Agora, resta saber apenas quem levantará a taça da Terceirona. Os confrontos serão Retrô x Itabaiana e Maringá x Anápolis. Vale citar que nenhum dos quatro já conquistaram um torneio nacional.

Retrô sobe nos pênaltis

O Retrô confirmou o acesso neste domingo de forma dramática em seu jogo fora de casa com o Brasiliense. Como venceu em Pernambuco na ida, por 1 a 0, tinha a vantagem do empate. Mas o Brasiliense devolveu o placar, em casa, na Boca do Jacaré, vencendo por 1 a 0, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças Retrô 3 a 2.