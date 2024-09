Newcastle leva sufoco em casa, mas vence o Tottenham

No St. James Park, Alvinegros fazem 2 a 1, mas levaram pressão dos londrinos do início ao fim

O Newcastle recebeu o Tottenham na manhã deste domingo (1/9), pela terceira rodada do Camopeonato Inglês. Não fez bom jogo, pois o rival o dominou grande parte do duelo. Porém, para alegria da torcida que lotou o St. James Park, venceu por 2 a 1. Os gols dos donos da casa foram de Barnes e Isak. O Tottenham marcou num gol contra de Burn.

A vitória leva o Newcastle aos sete pontos, com chance de terminar a rodada no G4. Mas o Tottenham, que parou nos quatro pontos, está em décimo lugar na tabela inglesa.

Tottenham em cima…

O Tottenham fez um jogo ofensivamente superior ao Newcastle durante os 90 minutos. No primeiro tempo, por exemplo, mandou uma na trave, teve um gol anulado e lamentou pelo menos duas chances claras com Odobert. Mas foi o Newcastle que saiu na frente, aos 36, com Barnes concluindo boa jogada pela esquerda de Kelly.