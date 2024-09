Liverpool massacra United em pleno Old Trafford

Luis Díaz (2) e Salah marcaram os gols dos Reds na casa do maior rival, que já entra em crise no início da temporada na Premier League

O Liverpool não tomou conhecimento do Manchester United e aplicou 3 a 0 em pleno Old Trafford. Com grande atuação e entrega dos jogadores, os Reds foram superiores em todo o tempo e contaram com a inspiração de seu ataque. Luis Díaz e Salah foram os grandes destaque da partida. O colombiano anotou dois gols e o egípcio fez o outro, contribuindo, ainda, com duas assistências.

Agora, o Liverpool chega a nove pontos em três rodadas, na vice-liderança da Premier League, com 100% de aproveitamento. Afinal, perde no saldo de gols para o Manchester City, que fez 3 a 1 no West Ham mais cedo. Já o United está na 14ª colocação, com apenas três pontos: uma vitória e duas derrotas na competição.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês somente após a data Fifa. O Manchester United visita o Southhampton, às 8h30 (de Brasília) do sábado, dia 14 de setembro. No mesmo dia, o Liverpoool recebe o Notthingham Forest, às 11h.