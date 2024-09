Keno elogia Mano após vitória do Fluminense: ‘Tem confiança nos jogadores’

Atacante entra bem no segundo tempo e ajuda em mais um triunfo, que deixou o Tricolor fora do Z4 do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Fluminense segue firme na reação pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca voltou a vencer na competição, agora por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã. Autor de um dos gols do triunfo, Keno elogiou o técnico Mano Menezes, que novamente lhe deu oportunidade de entrar no segundo tempo e demonstrar seu futebol diante da torcida. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Ele tem confiança nos jogadores. Ele chamou dois jogadores, eu e Marquinhos. Na minha cabeça, ele ia escolher o Marquinhos, mas eu estava concentrado para entrar na partida. Ele falou que eu ia entrar e ajudar a equipe a sair com a vitória e aconteceu o gol. Agradecer a Deus pela oportunidade que ele me deu. O mais importante é a vitória”, afirmou.