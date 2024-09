Herói do Corinthians, Romero diz: ‘Precisávamos de uma vitória assim’

Atacante fez o segundo gol do Timão na vitória por 2 a 1 sobre o Rubro-Negro. Foi o primeiro toque na bola do paraguaio

O Corinthians contou com um predestinado Romero para vencer o Flamengo, neste domingo (1), por 2 a 1. Afinal, o jogador foi chamado pelo técnico Ramón Díaz e, com menos de um minuto em campo, fez o gol do triunfo alvinegro.

Após o jogo, o atacante paraguaio comemorou o resultado e afirmou que a vitória era importante para a sequência da temporada. Dessa maneira, o Timão saiu momentaneamente da zona do rebaixamento do Brasileirão.