Fluminense vence o São Paulo e permanece fora do Z4 do Brasileirão

Diante de mais de 45 mil torcedores, o Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e segue fora da zona de rebaixamento. Em campo, Kauã Elias e Keno marcarem os gols da vitória no Maracanã. Com o resultado, a equipe carioca soma 27 pontos, na 16ª colocação, enquanto o Tricolor paulista tem 41 e caiu para sexto.

Na próxima rodada, o Tricolor de Laranjeiras reencontra o Juventude, dia 15 (domingo), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Os comandados de Luís Zubeldía, por sua vez, jogam no mesmo dia, porém às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão. Antes disso, no dia 12, a equipe paulista enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, às 21h45, na Arena MRV, pela Copa do Brasil.