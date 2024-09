Cruzeiro vence Atlético-GO e mantém invencibilidade no Mineirão pelo Brasileirão

Kaio Jorge marca pela primeira vez com a camisa celeste e contribui em triunfo por 3 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro se reencontrou com o caminho das vitórias na manhã deste domingo (1), pela 25ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. Avassalador, o time de Fernando Seabra superou o Atlético-GO por 3 a 1 e manteve o retrospecto invicto no estádio pelo Campeonato Brasileiro, diante de mais de 55 mil pessoas. O resultado somou mais três pontos para Raposa, que agora soma 41, e está a três do Flamengo – último time do G4. O Dragão, por sua vez, se mantém na lanterna da competição.

Primeiro tempo

O Cruzeiro jogou com vantagem por praticamente toda primeira etapa. Isso porque William abriu o placar para Raposa aos sete minutos, após deslocar o goleiro Ronaldo para converter penalidade. O juiz deu toque de mão de Gonzalo Freitas, e o VAR corroborou com a marcação. Menos de 20 minutos depois, aos 24′, Matheus Henrique recebeu um cruzamento preciso de Kaio Jorge para guardar de cabeça e ampliar a vantagem mineira na partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Atlético-GO não se rendeu facilmente aos gols sofridos e soube aproveitar falhas defensivas do Cruzeiro para se arriscar na partida. O Dragão já havia desperdiçado algumas boas chances e perdido o capitão Luiz Henrique, que passou mal, quando balançou as redes aos 32′, com o experiente Joel Campbell. O tento colocou o Rubro-Negro de volta ao jogo e deixou o time mineiro desconfortável na partida.