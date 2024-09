Corinthians vira para cima do Palmeiras e sai na frente das semis do Brasileirão Feminino

Palestrinas marcam no primeiro tempo, Mas Brabas buscam o resultado na reta final do segundo tempo e vencem por 3 a 1 Crédito: Jogada 10

Em um jogo bastante movimentado, sob forte calor, o Corinthians derrotou o Palmeiras por 3 a 1 na partida de ida da fase semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O clássico foi no Jayme Cintra, em Jundiaí. Amanda Gutierres colocou o Palmeiras na frente no primeiro tempo. Mas, as Brabas, nos últimos dez minutos da etapa final, viraram com gols de Vic Albuquerque, Carol Nogueira e Duda Sampaio. A partida de volta está agendada para o próximo domingo (8), às 10h45 (de Brasília), no Canindé. O Corinthians entra com boa vantagem para buscar mais uma final. Primeiro tempo do Palmeiras O Corinthians iniciou o jogo com mais vigor e pressionou o ataque, mas não conseguiu converter suas oportunidades em gols. Aos 9 minutos, o Timão marcou um gol, mas o lance foi anulado por impedimento. Após os 15 minutos iniciais, no entanto, o Palmeiras se ajustou e passou a dominar o jogo. A partida tornou-se mais equilibrada, com ambos os times buscando o resultado.

Aos 30 minutos, o jogo foi interrompido para hidratação. Esse intervalo beneficiou o Palmeiras, que aproveitou para se reorganizar. Aos 36 minutos, ocorreu um lance decisivo: após um lançamento na área, Juliete foi derrubada e a árbitra marcou pênalti. Amanda Gutierres cobrou com precisão, batendo alto e no canto, sem chances para a goleira do Corinthians. Timão busca a vitória O Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo, criando mais oportunidades e pressionando o ataque. O Corinthians se defendia como podia, mas, após os 20 minutos, as jogadoras do Timão começaram a melhorar no ataque.