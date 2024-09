Com Marcelo, Fluminense divulga escalação para duelo com o São Paulo

Lateral e Samuel Xavier voltam ao time, enquanto Facundo Bernal assume a titularidade no ligar de André, que foi vendido

Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, o Fluminense mede forças com o São Paulo neste domingo (1), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Assim, a equipe carioca divulgou, de forma oficial, a escalação, com o retorno de Marcelo na lateral esquerda.

O Tricolor, portanto, vai a campo com a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Facundo Bernal, Nonato e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Serna e Kauã Elias.