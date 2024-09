Chelsea tropeça em casa no duelo londrino com o Crystal

Blues saem na frente, mas cedem a igualdade no segundo tempo e frustram a sua torcida no estádio Stamford Bridge

Decepção para a torcida do Chelsea. Afinal, na manhã deste domingo (1/9), dentro de seus domínios – Stamford Bridge – o time tropeçou no duelo londrino contra o Crystal Palace: 1 a 1. O jogo pela terceira rodada da Premier League começou com os Blues saindo na frente com Nicolas Jackson. Mas eles cederam a igualdade no início da etapa final: golaço de Eze.

O Chelsea, com quatro pontos, está no meio da tabela, frustrando a sua torcida. Já o Crystal Palace fez seu primeiro ponto, saindo da zona de rebaixamento.

Chelsea na frente

No primeiro tempo, o Chelsea construiu as melhores chances, como em chute de Palmer rente à trave direita de Henderson, e dois lances com Madueke. Assim, de tanto tentar, saiu o gol aos 25. Madueke armou um contra-ataque pela direita avançando quase até a área e rolou para Palmer, que cruzou. Com o gol vazio, Jackson mandou para a rede. Enfim, o Chelsea poderia muito bem ter ampliado o placar no primeiro tempo, já que o Crystal estava totalmente tímido em campo.