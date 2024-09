Botafogo se reapresenta, nesta segunda, antes de período de folga

O elenco do Botafogo teve o domingo de folga antes da reapresentação, nesta segunda-feira (2), no Espaço Lonier. O grupo alvinegro, no entanto, terá folga de seis dias após as atividades. Com a Data-Fifa, a equipe só volta a campo no dia 14, quando recebe o Corinthians, no Estádio Nilton Santos. Enfim, duas semanas completas para o técnico Artur Jorge preparar a equipe.

Segundo o site “ge”, os jogadores do Botafogo farão um treino de recuperação no Lonier, antes da programação especial, a partir do dia 9. Nesta Data-Fifa, o clube iniciará estes trabalhos sem quatro jogadores. O goleiro Gatito, o zagueiro Bastos, além dos atacantes Luiz Henrique e Savarino. Eles foram convocados para servir as seleções de Paraguai, Angola, Brasil e Venezuela, respectivamente.

Depois do Corinthians, aliás, o Botafogo tem, pela frente, o São Paulo, no Colosso do Subúrbio, no dia 18, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.