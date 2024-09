Atlético vira nos acréscimos e consegue vitória incrível na Arena do Grêmio

Gremistas, mesmo com dez desde os 19 do 1º tempo, abrem 2 a 0. Galo diminui e, depois dos 45 minutos, faz outros dois gols: histórico 3 a 2

Após um primeiro tempo horrível, quando jogou com um a mais desde os 19 do primeiro tempo (Gustavo Martins expulso) e viu o Grêmio abrir 2 a 0, o Atlético Mineiro conseguiu uma reação incrível. Afinal, diminuiu aos 27 da etapa final, num pênalti de Scarpa. E virou nos acréscimos com tentos de Palacios e Vargas. No fim: Galo 3 a 2 numa virada história na Arena do Grêmio. O duelo desde domingo (1/9) foi o primeiro na casa gremista desde a enchente que assolou Porto Alegre e inundou o seu estádio em maio. Braithwaite e Cristaldo fizeram os gols neste duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

A vitória que parecia improvável leva o Galo aos 33 pontos. Assim, se consolida em oitavo lugar. Já o Grêmio para nos 27 pontos, em 14º lugar.

Atlético, com um a mais, vê Grêmio abrir vantagem

Atlético foi irreconhecível no primeiro tempo, Depois de quase marcar quando Bernanrd mandou na trave após cruzamento de Arana, o time cedeu espaços ao Grêmio. Nem mesmo quando Kannemann atrasou bola no fogo para Gustavo Martins, que perdeu para Deyverson, fez falta e foi expulso aos 19 minutos, os mineiros conseguiram se impor. Pelo contrário, sem criatividade e com Fausto Vera muito mal, seguiu vacilante na defesa e viu o Grêmio abrir 2 a 0. Primeiramente com Braithwaite concluindo uma bola que Kannemman escorou após escanteio. Depois, aos 40, Solteldo cruzou para Cristaldo cabecear, Everson defendeu parcialemente. Mas o mesmo Cristaldo mandou para a rede