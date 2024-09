Ataque funciona, e Corinthians vence o Flamengo pelo Brasileirão

O Corinthians contou com gols de seus atacantes para superar o Flamengo por 2 a 1 na Neo Química Arena, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado tirou a equipe momentaneamente da zona do rebaixamento. Talles Magno e Romero marcaram os gols do triunfo, com Pedro descontando para os Rubro-Negros.

A vitória levou o Timão para 25 pontos, na 16º colocação da competição. Já os cariocas estacionam nos 44, na quarta posição, e veem a liderança cada vez mais distante.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians visita o líder Botafogo no sábado (14), às 21h (de Brasília). Já o Flamengo faz 0 clássico carioca contra o Vasco, às 18h30, no Maracanã, no domingo (15). No entanto, antes, os dois times têm o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto o Timão recebe o Juventude na Neo Química Arena na quarta (11), o Rubro-Negro encara o Bahia na quinta (12).