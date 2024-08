Vitória x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vitória e Vasco se enfrentam neste domingo (1), às 18h30 (de Brasília), no Barradão. O Leão da Barra tenta deixar a zona de rebaixamento, perigo que tem rondado a equipe durante toda competição. O Cruz-Maltino, por sua vez, começa a sonhar com uma possível vaga na próxima edição da Libertadores.

Atualmente, o rubro-Negro soma 22 pontos, dois atrás do Fluminense, que é o primeiro time fora do Z4. Por outro lado, a equipe carioca alcançou a marca de 31 pontos, na 8ª colocação, com uma distância de sete e oito pontos para Cruzeiro e Bahia. No entanto, tem um jogo a menos que os dois adversário à sua frente na tabela.