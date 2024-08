Sporting bate o Porto e se isola na liderança do Português

Leões são melhores na maior parte do tempo e vencem os Dragões por 2 a 0, neste sábado, no estádio José Alvalade

Em clássico pela liderança do Campeonato Português, melhor para o Sporting. Neste sábado, os Leões foram superiores e venceram o Porto por 2 a 0, pela quarta rodada da competição, no Estádio José Alvalade. O artilheiro sueco Gyokeres fez em cobrança de pênalti e Geny Catamo decretou o triunfo nos minutos finais do segundo tempo.

Com o resultado, o Sporting segue 100% de aproveitamento e assume a liderança do Campeonato Português, com 12 pontos. Do outro lado, o Porto perde a primeira na disputa e amarga a segunda posição, com 9 pontos. Uma partida apática dos Dragões.

O jogo

O Porto iniciou a partida melhor com chances, mas a partir dos 15 minutos praticamente que só deu Sporting. Os leões tiveram inúmeras oportunidades de balançar as redes, quase todas dentro da grande área e algumas sem o goleiro no gol, mas não conseguiram inaugurar o marcador e pecaram muito na finalização.