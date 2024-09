Segue o líder! Botafogo passa pelo Fortaleza e retoma a ponta

No tradicional 'confronto de seis pontos', Glorioso leva a melhor e tira o Laion do topo. Saiba como foi o jogo no Estádio Nilton Santos

No duelo entre os melhores times desta edição do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Fortaleza por 2 a 0, neste sábado (31), no Estádio Nilton Santos, pela 25ª rodada da competição. Aula tática de Artur Jorge. Mas Jesus foi o salvador da noite para o lado do Glorioso, que volta à liderança da competição, agora, com 50 pontos. O Laion, com um jogo a menos, fica na cola, em segundo, com 48.

Quem vai errar menos?

Botafogo e Fortaleza fizeram o “jogo de estudo” nos primeiros momentos e perceberam que tinham que estar atentos aos erros do adversário. Em seguida, a partida foi ganhando, paulatinamente, uma carga emocional maior conforme a intensidade aumentava. Jesus, na pequena área, perdeu a chance de ouro, de cabeça, para o Glorioso. O Laion, por sua vez, apostou nos contra-ataques. Entretanto, a melhor oportunidade nasceu de uma batida na qual, com desvio de Freitas, Brítez quase surpreende o goleiro John.

Botafogo em cima

Na volta do intervalo, o Botafogo assumiu, enfim, o protagonismo da partida. Bola, então, de pé em pé para quebrar o gelo e retranca do Laion. Ou com lançamentos de almanaque. Em um deles, Barboza, aliás, encontrou Jesus, que matou no peito e fuzilou a rede adversária. Antes, o próprio centroavante havia marcado, com o VAR, corretamente, anulando. O Glorioso não se cansou de atacar e teve outras chances. Mas o Fortaleza começou a sair também. Sorte, para os donos da casa, que a zaga estava muito bem ajustada e contra-ataque na agulha. Jesus, então, reapareceu e garantiu a Santa Ceia, ou melhor, a festa no Colosso do Subúrbio.