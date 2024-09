São Paulo negocia com lateral-esquerdo da Premier League

Nos últimos dias da janela internacional de transferências do futebol internacional, o São Paulo foi atrás de um lateral-esquerdo. O Tricolor negocia, então, com Lewis, do Newcastle, clube que está na Premier League, a Primeira Divisão do Campeonato Inglês.

O São Paulo quer o jogador por empréstimo, com opção de compra ao fim do contrato e conversa com os britânicos nestes termos. A situação, de acordo com o site “ge”, está adiantada.

Natural da Irlanda do Norte e com passagem pela seleção daquele país, Lewis tem 26 anos. Além do Newcastle, também defendeu Norwich City e Watford, todos os clubes da Inglaterra.