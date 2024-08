Rival do Brasil, Equador convoca sua equipe para as eliminatórias

Com quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro, Beccacece prepara time para enfrentar seleção de Dorival Jr

A seleção do Equador, próximo adversário do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo, convocou sua equipe. Na lista, estão quatro atletas que jogam no futebol brasileiro: o zagueiro Félix Torres, do Corinthians; o atacante Enner Valencia, do Internacional; e os meias Alan Franco, do Atlético-MG, e Jhegson Méndez, do São Paulo.

O Equador, aliás, ocupa o quinto lugar nas eliminatórias, uma posição acima do Brasil, que está em sexto lugar. Para o próximo Mundial, com 48 seleções, a América do Sul terá seis vagas diretas, e o sétimo colocado disputará a repescagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Todavia, o treinador, conhecido do futebol brasileiro por confrontos com equipes brasileiras na Libertadores e na Sul-Americana, é Beccacece. Contudo, ele assumiu a seleção equatoriana no início de agosto, substituindo o espanhol Félix Sánchez, que deixou o cargo após a Copa América.