Reforço do Fluminense, Gabriel Fuentes desembarca no Rio

Lateral esquerdo equatoriano chegou à capital carioca na manhã deste sábado após acordo do Flu com o Junior Barranquilla, da Colômbia

O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste sábado para realizar exames médicos e oficializar sua contratação pelo Fluminense. O Tricolor chegou a um acordo com o Junior Barranquilla, da Colômbia, e encaminhou a chegada do jogador. No entanto, durante sua chegada, ele preferiu não falar com os jornalistas.

A proposta apresentada pelo Fluminense foi de US$ 1,2 milhão (aproximadamente R$ 6,6 milhões, de acordo com a cotação atual) para adquirir 60% dos direitos econômicos de Gabriel Fuentes.