Real Madrid x Betis: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças neste domingo, às 16h30, no Santiago Bernabéu, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol

Neste domingo (1º), a partir das 16h30, o Real Madrid entra em campo diante do Betis, no Santiago Bernabéu, pela 4ª rodada de LaLiga 2024/25. As duas equipes tiveram compromissos por competições diferentes durante a semana e chegam em momentos diferentes para o confronto.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid, aliás, faz boa campanha no início da temporada e segue invicto, acumulando duas vitórias e empates. Entretanto, os torcedores madridistas não estão nada satisfeitos com o desempenho da equipe dentro do campo. Isso porque, a equipe possui um dos melhores elencos do mundo, com craques extraclasses.

Em sua partida mais recente, o clube merengue ficou apenas no empate com o Las Palmas por 1 a 1. O técnico Carlo Ancelotti segue sem contar com o inglês Jude Bellingham, que sofreu uma rara lesão muscular. Além dele, Camavinga também segue indisponível. O jovem Endrick disputou apenas 8 minutos em 2 partidas oficiais com a camisa dos merengues, e pede passagem.

Como chega o Betis

O Real Betis, aliás, faz campanha mediana no início da La Liga. A equipe empatou as duas partidas que disputou contra Girona e Alavés, respectivamente. Os verdiblancos possuem uma rodada a menos que a maioria dos clubes espanhóis, pois disputou o playoff da Conference League.