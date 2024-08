Raphinha faz hat trick na goleada de 7 a 0 do Barcelona sobre Valladolid

Com três gols e uma assistência, atacante é o maior destaque desta surra impiedosa do Barça 100% no Espanhol

O Barcelona, que fez sete gols pela primeira vez no Espanhol desde 2013, lidera a La Liga com 12 pontos e campanha 100%. Mas o Valladolid, que tem Ronaldo Fenômeno como acionista principal da SAF, para nos quatro pontos. Assim, está no meio da tabela.

Raphinha arrasador

Veio o segundo tempo e Raphinha fez mais dois gols. No primeiro, aproveitou uma confusão armada por Lewandowski e Lamine Yamal na área e ficou com a sobra para, livre, fazer o quarto gol dos catalães. Mais tarde, depois de jogada espetacular de Lamine Yamal, o brasileiro recebeu do companheiro na cara do goleiro e fez 5 a 0. No fim, mais dois gols para o Barcelona. Aos 40, Dani Olmo apareceu pela esquerda, fez bonita jogada individual e tocou na saída do goleiro. Já aos 44, Ferran Torres escorou cruzamento de Raphinha para colocar 7 a 0 no placar. Enfim, um jogo dos sonhos do Barça. Mas de total pesadelo para a agremiação do Valladolid.

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol

Sábado (31/8)

Barcelona 7×0 Valladolid

14h – Bilbao x Atlético de Madrid

14h15 – Espanyol x Rayo Vallecano

16h30 – Leganés x Mallorca

16h30 – Valencia x Villarreal

Domingo (1/9)

12h – Alavés x Las Palmas

12h – Osasuna x Celta

14h – Sevilla x Girona

14h15 – Getafe x Real Sociedad

16h30 – Real Madrid x Betis

