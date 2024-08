Produtora de aço estampará marca em uniformes de Atlético e Grêmio neste domingo

Equipes se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro às 11 horas (de Brasilia) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, Atlético e Grêmio receberão um patrocínio especial para o jogo deste domingo (1º), marcado para as 11h (hora de Brasília). A Gerdau, uma empresa produtora de aço que tem contribuído financeiramente para a reconstrução do estado, terá sua marca nos uniformes das equipes na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, durante a partida válida pela 25ª rodada da Série A.

O objetivo deste patrocínio é enfatizar a importância da solidariedade e cooperação. O momento simboliza a renovação de um dos principais ícones esportivos do Rio Grande do Sul. No lado do Atlético, a Gerdau estampará suas mangas, enquanto no Grêmio, a marca estará visível nos calções dos jogadores.

Além disso, uma mensagem de união entre os clubes e a empresa em apoio ao Rio Grande do Sul será exibida em placas de LED. Nas redes sociais, Grêmio, Atlético e a Gerdau realizarão uma campanha conjunta com mensagens de apoio e colaboração.