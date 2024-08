Plata e Alex Sandro vivem primeiro dia no Flamengo

Atacante e lateral foram ao Ninho do Urubu na manhã deste sábado (31) e conheceram colegas e comissão técnica do clube

O lateral-esquerdo Alex Sandro e o atacante equatoriano Gonzalo Plata se apresentaram ao Flamengo na manhã deste sábado. Ambos viveram o primeiro dia no Ninho do Urubu, onde conheceram as instalações do centro de treinamento, além de terem o primeiro contato com a comissão técnica e os novos colegas de equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Enquanto Gonzalo Plata optou pela camisa 45, Alex Sandro escolheu o número 26. O nome de Alex Sandro já está no BID; entretanto, ele ainda não estará disponível para o jogo contra o Corinthians no domingo. Por outro lado, o de Gonzalo Plata, anunciado na última sexta-feira (30), ainda não. O registro do jogador equatoriano no BID acontecerá na segunda-feira.