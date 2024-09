Novorizontino bate Vila Nova-GO e reassume liderança da Série B

Com gols no segundo tempo, time paulista vence por 2 a 0, vai a 43 pontos e abre frente no topo da tabela Crédito: Jogada 10

Com gols no segundo tempo, o Novorizontino derrotou por 2 a 0 o Vila Nova-GO e reassumiu a liderança da Série B do Brasileiro. O Santos havia tomado a ponta na abertura desta 24ª rodada. Luisão e Neto Pessoa balançaram as redes no estádio Jorjão, neste sábado (31), em Novo Horizonte. Assim, o Tigre do Vale se recupera da derrota para o Ceará na rodada anterior, que pôs fim a uma sequência de 12 partidas de invencibilidade. Já o Tigrão vê, portanto, encerrar uma série de três triunfos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a classificação da Série B