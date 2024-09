Monsalve fala sobre expectativa para estreia na Arena do Grêmio

No retorno da Arena após quatro meses, colombiano fará primeiro jogo pelo Tricolor no estádio, neste domingo, pelo Brasileirão

Além da volta da Arena do Grêmio após quatro meses por causa das enchentes, Monsalve também fará sua estreia no estádio. Neste domingo, o Tricolor enfrenta o Atlético, às 11h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O colombiano comentou sobre a expectativa.

“Creio que vai ser especial jogar na Arena pela primeira vez. Me falaram muito do clima, de como o torcedor gremista sempre apoia e se sente muito o fator local. Então, é algo muito esperado para mim e para todos, depois de todas as dificuldades que passamos, voltar a jogar de local na Arena. É importante para todos nós”, disse o meia ao canal oficial do clube.

O meia colombiano de 20 anos, aliás, chegou ao clube na atual janela de transferências e desembarcou em Porto Alegre em meados de julho. Nesta época, o estádio gremista, aliás, ainda se recuperava dos estragos provocados pela enchente de maio.

Além do colombiano, estão na mesma situação o goleiro Rafael Cabral, os zagueiros Jemerson e Rodrigo Caio, o meia Edenilson e os atacantes Aravena, Arezo e Braithwaite. Destes, Jemerson, Monsalve e Braithwaite devem iniciar como titulares contra o Atlético-MG.