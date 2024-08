Manchester United x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Red Devils e Reds se enfrentam neste domingo (1º), às 12h, no Old Trafford, pela terceira rodada da Premier League

Manchester United e Liverpool fazem neste domingo (1/9), o primeiro clássico entre os maiores campeões ingleses da temporada. O palco do confronto será o Old Trafford a partir das 12h (horário de Brasília), válido pela terceira rodada da Premier League 2024/25. Esta, aliás, será a partida oficial de número 215 entre as equipes. São 83 vitórias do The Red Devills, 71 dos Reds e 60 empates.

Onde assistir

A partida entre Manchester United e Liverpool terá transmissão da ESPN e Disney+.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Manchester United

O Manchester United entra em campo querendo esquecer o tropeço da última rodada, quando perdeu por 2 a 1 para o Brighton. O time de Ten Hag, que começou a temporada com uma vitória suada sobre o Fulham, está na 11ª colocação. Para esse duelo, Bruno Fernandes deve voltar ao meio-campo, com a missão de municiar o ataque. O Liverpool, além disso, vem sendo pedra no sapato da equipe nos últimos anos.