Lucas Moura, do São Paulo, é convocado para jogos da Seleção

Jogador do Tricolor Paulista entra na vaga de Savinho, do Manchester City, desconvocado por problemas clínicos

O técnico Dorival Júnior convocou neste sábado (31) Lucas Moura, do São Paulo, para os dois próximos jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador vai substituir Savinho, desconvocado por problemas clínicos.

O jogador ficou de fora da vitória do Manchester City contra o West Ham neste sábado, em Londres.