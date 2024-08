Lazio e Milan empatam em jogo do Campeonato Italiano

Milan e Lazio empataram em 2 a 2 neste sábado (31), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O embate foi disputado em Roma e contou com gols de Pavlovic e Rafael Leão para o Milan e Castellanos e Dia para os donos da casa.

Com o empate, as duas equipes perderam a oportunidade de encostarem nos líderes do Scudetto. A Lazio está no meio da tabela, com quatro pontos, enquanto o Milan soma apenas dois, perto da zona de rebaixamento. A liderança é da Internazionale de Milão, com sete pontos, assim como o Torino. Já a Juventus tem seis, mas ainda joga na rodada. O Napoli também tem seis, mas já com três jogos realizados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confira a tabela do Campeonato Italiano