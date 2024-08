Lateral Vitinho já está no Rio para assinar com o Botafogo

Jogador, que estava no Burnley, da Inglaterra, optou por voltar ao Brasil por conta do sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira

Neste sábado (31) pela manhã, o lateral-direito Vitinho chegou ao Rio de Janeiro para se juntar ao Botafogo. O atleta, que tem 25 anos, já foi oficialmente anunciado e realizará exames médicos no Lonier antes de assinar um contrato que se estenderá até dezembro de 2029. Antes de sua chegada ao Botafogo, Vitinho atuava no Burnley, na Inglaterra, e é o sexto reforço do clube nesta janela de transferências.

Ao pisar em solo carioca, o lateral expressou sua alegria e suas expectativas como novo jogador do Botafogo, enfatizando seu desejo de conquistar títulos.