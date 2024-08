Juventude x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem o clássico Juvenal neste domingo (1/9), às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Juventude e Internacional se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. O confronto será realizado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No campeonato nacional, o Colorado vem de um empate sem gols contra o Cruzeiro e ocupa a 11ª posição, com 29 pontos. Já o Juventude, que perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1 na rodada anterior, está na 13ª colocação, com 28 pontos.

Onde Assistir

O canal Premiere anuncia a transmissão ao vivo pelo sistema pay per view a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Juventude

Após a vitória sobre o Corinthians pela Copa do Brasil na quinta-feira, o time volta a concentrar suas atenções no Brasileirão. Com a intenção de entrar na zona de classificação para a Sul-Americana, o técnico Jair Ventura não poderá contar com Zé Marcos e Nenê, que estão suspensos. Portanto, Rodrigo Sam e Jean Carlos devem ser os substitutos. Além disso, Jadson retorna ao meio-campo.