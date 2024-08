Jô retorna ao futebol mineiro e vestirá as cores do Itabirito FC

Lateral Patric, que anunciou seu retorno essa semana, foi fundamental para contratação do atacante pelo clube mineiro

O atacante Jô, ex-jogador do Atlético e do Corinthians, além da Seleção Brasileira, e campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, está de volta ao futebol mineiro. Desta vez, defenderá o Itabirito FC.

O nome de Jô foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF no início da noite de sexta-feira (30/8), confirmando seu contrato definitivo com o Itabirito.

Assim, o atacante chega para disputar o Campeonato Mineiro e a Série D de 2025 pelo clube da região metropolitana de Belo Horizonte. O Itabirito se classificou para a competição nacional, ao lado de Uberlândia e Pouso Alegre.