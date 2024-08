Haaland faz os três gols da vitória do City sobre o West Ham

Haaland voltou a fazer a diferença para o Manchester City. Afinal, neste sábado (31/8), em jogo pela terceira rodada do Campeoanto Inglês, diante do West Ham, fora casa, no Estádio Olímpico fez os três gols do 3 a 1 de seu time. Assim, ajudou o atual tetracampeão inglês a chegar aos nove pontos, campanha 100%, na liderança. Já os londrinos estão com três pontos, em 14º. O gol do West Ham foi de Rúben Dias, contra.

Com este que foi seu 11º hat trick pelo City, oitavo na Premier League e segundo jogo seguido fazendo três gols, Haaland está disparado entre os goleadores. Afinal, são sete gols em três jogos, quatro à frente de Mbeumo, do Brentford.

E tome gol de Haaland

Nos primeiros dez minutos, o Manchester City sufocou o West Ham, rondando a área rival e chegando ao primeiro gol aos dez minutos. Paquetá recebeu passe errado e não conseguiu evitar que Bernardo Silva a roubasse. Este tocou para Haaland entrar na área e fazer 1 a 0. O City permaneceu em cima e De Bruyne, duas vezes, quase ampliou. Na segunda, acertou a trave do West Ham. Curiosamente, aos 19, num raro ataque dos londrinos, Bowen tentou cruzar e Rúben Dias, tentando cortar, fez contra. Parecia que a coisa iria complicar? Mas o City tem Haaland. Aos 30, ele recebeu de Lewis e mandou uma bomba no ângulo. Belo gol.