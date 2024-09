Fluminense x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos na classificação, Fluminense e São Paulo medem forças neste domingo (1), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de deixar a zona de rebaixamento, o Tricolor de Laranjeiras busca se afastar de vez do Z4 para alçar voos maiores na competição nacional. Assim, os comandados de Zubeldía, por sua vez, tentam entrar no G4.

No momento, a equipe carioca soma 24 pontos, dois à frente de Vitória e Corinthians, que estão na zona de rebaixamento. Além disso, o Tricolor Paulista tem 41, três atrás de Flamengo e Palmeiras, que integram os quatro primeiros do campeonato.