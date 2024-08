Felipe Anderson detalha função no Palmeiras e compara Estêvão a Neymar

Uma das principais contratações do Palmeiras nas últimas temporadas, Felipe Anderson segue se adaptando ao clube após 11 anos na Europa. O meia-atacante, que iniciou seu ciclo no Verdão de forma tímida, aos poucos passa a demonstrar em campo que pode corresponder toda a expectativa do torcedor.

No último fim de semana, aliás, ele anotou o primeiro gol com a camisa alviverde. O jogador de 31 anos, aliás, vem sendo escalado pelo técnico Abel Ferreira pelo lado esquerdo do meio de campo, posição que não é a sua preferida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Creio que do lado direito estamos muito bem servidos, temos um menino (Estêvão) que desequilibra. Aliás, tem feito um papel perfeito. No último jogo só tirou nota 10, então não vamos mexer nisso (risos). Tenho, portanto, que me adaptar ainda mais do lado esquerdo, meio, direita… No West Ham joguei dois anos pelo lado esquerdo, um lugar que também gosto. Na Itália, joguei mais do lado direito, mas também fiz a esquerda. Agora é me adaptar onde o professor me colocar”, iniciou o camisa 11, em entrevista ao portal ‘ge’.