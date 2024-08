Everton abre 2 a 0, leva três gols depois dos 43 da etapa final e perde o jogo

Inacreditável Futebol Clube no duelo entre Everton e Bournemouth, pela terceira rodada do Campenato Inglês, neste sábado (31/8). Em pleno Goodson Park, em Liverpool, o time vencia o Bournemouth por 2 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo. Aí, tudo deu errado. Levou três gols, perdendo um jogo que parecia ganho, calando a sua torcida. Assim, com o resultado, o Everton, uma das mais tradicionais agremiações da Inglaterra e que há mais tempo não cai para a Segundona, ocupa o último lugar, com zero ponto. O Bournemouth tem cinco pontos. Dess forma, está na metade de cima da tabela.

Os gols foram no segundo tempo. Keane e Calvert-Lewin marcaram antes dos 12 minutos. Porém, o Bournemouth descontou com Semeneyo, aos 43, e fez mais dois nos acréscimos, com Cook e Sinisterra.

Everton abre 2 a 0

O jogo foi uma loucura. Depois de um primeiro tempo sem sucesso dos ataques sobre as defesas, o Everton chegou ao primeiro gol. Dessa maneira, após cruzamento, a bola sobrou para o arremate de Keane, aos cinco minutos. Aos 12, Keane encontrou Calvert-Lewin desmarcado na área e o goleador bateu na saída do goleiro.