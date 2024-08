De virada, Leverkusen perde a primeira na Bundesliga 2024/25

Atual campeão alemão invicto (e também da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha), o Bayer Leverkusen voltou a perder em território alemão após mais de um ano. Isso porque, neste sábado (31), a equipe comandada por Xabi Alonso perdeu para o RB Leipzig por 3 a 2, de virada. Frimpong e Grimaldo marcaram no primeiro tempo, mas os visitantes chegaram à vitória com tentos de Kampl e Openda (dois).

Com o resultado, o Bayer Leverkusen está com três pontos, no meio da tabela. Já o Red Bull Leipzig lidera a competição, com 100% de aproveitamento. Bayern de Munique e Freiburg, que se enfrentam neste domingo (01), também podem chegar aos seis neste final de semana. O Heidenheim é outro que pode chegar aos seis.

Confira a tabela do Campeonato Alemão