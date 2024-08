Cruzeiro x Atlético GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (1/9), o Cruzeiro busca a reabilitação no Brasileirão. Após empatar em 0 a 0 contra o Internacional, mesmo com um jogador a mais durante boa parte do jogo, o time receberá o Atlético-GO, lanterna do campeonato, em seus domínios. Um bom resultado fará a Raposa reotmar a sua briga por um lugar na zona da Libertadores.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partida ao vivo a partir das 11 (de Brasília)

Como chega o Cruzeiro

Com quatro jogos seguidos sem vencer, o time mineiro precisa mostrar novamente a força do seu elenco e, principalmente, do torcedor quando joga no Estádio do Mineirão. Assim, chega ao duelo na sexta posição, somando 38 pontos, no limite da classificação para a próxima Libertadores.