Corinthians x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro colocará frente a frente dois gigantes vivendo situação distinta na competição. Neste domingo (1), as duas maiores maiores torcidas do país vão à Neo Química Arena assistir a Corinthians x Flamengo, às 16 horas, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o mesmo objetivo, mas por razões bem distintas. A vitória dará ao Corinthians um respiro…ao Flamengo, colar nos líderes…empate ruim pros dois…

Onde assistir

A TV Globo transmite para parte da rede e o canal Premiere anuncia a transmissão pelo sistema pay per view a partir das 16h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Corinthians

Com três derrotas seguidas, apenas uma vitória nos últimos 11 jogos, o Corinthians vive seu momento mais difícil na temporada. Entrou na rodada como 18º na tabela de classificação do Brasileirão, com 22 pontos e novo revés distanciará ainda mais o Timão da fuga do Z4.